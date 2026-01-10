مباريات الأمس
جميع المباريات

لحظة بلحظة.. نيجيريا 0-0 الجزائر

كتب : هند عواد

05:41 م 10/01/2026 تعديل في 06:38 م
انطلقت منذ قليل مباراة منتخب الجزائر أمام منتخب نيجيريا، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ويلتقي الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا مع منتخب المغرب، الذي حقق الفوز أمس على حساب الكاميرون.

تشكيل الجزائر لمواجهة نيجيريا

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، تشكيلته لمواجهة نيجيريا، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: لوكا زيدان

خط الدفاع: ريان آيت نوري - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - رفيق بلغالي

خط الوسط: رامز زروقي - هشام بوداوي - إبراهيم مازا

خط الهجوم: رياض محرز - فراس شايبي - محمد الأمين عمورة

تشكيل نيجيريا لمواجهة الجزائر

أعلن إريك شيل، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، تشكيلته لمواجهة الجزائر، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: ستانلي نوبالي

خط الدفاع: برايت أوسايي - صامويل - سيمي أجاي - كالفين باسي - برونو أونيمايتشي

خط الوسط: فرانك أونييكا - ويلفريد نديدي - أليكس إيوبي

خط الهجوم: أدامولا لوكمان - فيكتور أوسيمن - آكور آدامز

إلى أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: عرضية من فيكتور أوسيمين لاعب نيجيريا يبعدها دفاع منتخب الجزائر

الدقيقة 10: تسديدة قوية من لاعب منتخب نيجيريا يتصدى لها حارس الجزائر

الدقيقة 13: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي منتخب الجزارئ والحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 23: تسديدة خطيرة من لوكمان لاعب منتخب نيجيريا يتصدى لها حارس مرمى كوت ديفوار ببراعة

الدقيقة 30: فرصة خطيرة لمنتخب نيجيريا، لكن مداف6ع الجزائر يبعد الكرة من على خط المرمى

الدقيقة 36: فرصة الهدف الأول لنيجيريا تضيع، بعد إنفراد تعامب المرمى من مهاجم نيجيريا ولكنه يسددها خارج المرمى

الجزائر ونيجيريا موعد مباراة الجزائر ونيجيريا منتخب نيجيريا منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية

