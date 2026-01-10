صاعقة تضرب طائرة فريق إسرائيلي.. ما القصة؟

تعرضت طائرة تنقل لاعبي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة السلة، لصاعقة أثناء عودتهم من إسبانيا، تسببت في هبوطها دون وقوع إصابات.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار"، أن الحادث وقع قبل هبوط الطائرة التي كانت تقل اللاعبين والطاقم في مطار بن جوريون، إذ حدث انفجار كبير وظهر ضوء أزرق بعد الاصطدام، وظلت الطائرة في الجو لمدة نصف ساعة بسبب الأمطار والرياح قبل أن تهبط.

وقال لاعب الارتكاز تي جيه ليف: "رأينا انفجارًا كبيرًا بالقرب من المحرك. الأمر ليس مضحكًا على الإطلاق. كل شيء على ما يرام الآن".

