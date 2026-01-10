مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

صاعقة تضرب طائرة فريق إسرائيلي.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

11:00 ص 10/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مطار بن جوريون
  • عرض 3 صورة
    فريق تل أبيب لكرة السلة (2)

تعرضت طائرة تنقل لاعبي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة السلة، لصاعقة أثناء عودتهم من إسبانيا، تسببت في هبوطها دون وقوع إصابات.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار"، أن الحادث وقع قبل هبوط الطائرة التي كانت تقل اللاعبين والطاقم في مطار بن جوريون، إذ حدث انفجار كبير وظهر ضوء أزرق بعد الاصطدام، وظلت الطائرة في الجو لمدة نصف ساعة بسبب الأمطار والرياح قبل أن تهبط.

وقال لاعب الارتكاز تي جيه ليف: "رأينا انفجارًا كبيرًا بالقرب من المحرك. الأمر ليس مضحكًا على الإطلاق. كل شيء على ما يرام الآن".

مكابي تل أبيب اعقة تضرب فريق مكابي تل أبيب

