يبحث الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن كسر صيامه التهديفي، في مباراة الريدز المقبلة، ضد وست هام يونايتد.

ويستضيف ليفربول نظيره وست هام يونايتد، في الخامسة مساء يوم السبت المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يغيب عن التهديف

وما زال يبحث محمد صلاح عن هدف كسر صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي، إذ فشل الدولي المصري في التسجيل خلال آخر 9 مباريات مع الريدز في الدوري.

وخاض محمد صلاح 19 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 أهداف.

ويعد وست هام يونايتد من ضحايا محمد صلاح المفضلين، إذ سجل 11 هدفا في شباكه، منذ انضمامه إلى الدوري الإنجليزي.