المهمة الأخيرة.. كيف يخطط نيمار لمونديال 2026؟

فوضى قبل كأس العالم.. بلدة أمريكية تهدد بإلغاء عدد من المباريات؟

يستعد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس لخوض الفصل الأهم والأخير في مسيرته الكروية.

ووفقاً لما نقلته حسابات ترانسفير نيوز لايف عبر ESPN، فإن المهاجم صاحب الـ 33 عاماً تحدث بصراحة داخل غرفة ملابس سانتوس عن رغبته في تمثيل منتخب البرازيل في كأس العالم 2026 بأمريكا الشمالية.

وأكدت التقارير أن نيمار يعتبر البطولة المهمة الأخيرة في مسيرته، ويخطط لبذل كل ما في وسعه خلال الأشهر المقبلة ليكون جاهزاً.

في سياق متصل، أفاد تقرير لإذاعة Radio MARCA في أبريل 2025 أن شخص مقرب من نيمار لعب دوراً في دعم جهود الاتحاد البرازيلي للتعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة المنتخب ضمن مشروع 2026.

وبحسب التقرير لم يتدخل نيمار بشكل مباشر في المفاوضات لكن بعض أفراد دائرته المقربة أيدوا خطوة التعاقد مع المدرب الإيطالي، والذي تولي المهمة في منتصف 2025 قبل أن يتم تجديد عقده لاحقاً.

وكانت الإصابات عرقلت مشاركة نيمار في السنوات الأخيرة وأثرت على استمراريته، مما أثار تساؤلات حول مستقبله الدولي على المدى الطويل.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أنه يرى في مونديال 2026 فرصة لإسدال الستار على مشواره الدولي بالشكل الذي يريده.

ويواصل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تجهيزاته للمنافسات المقبلة من أجل تكوين منتخب قادر على المنافسة على اللقب في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

والجدير بالذكر أن نيمار شارك في المونديال نسخ 2014 على أرض البرازيل، و2018، و2022.