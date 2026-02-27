إعلان

فتح باب التقديم لذوي الهمم للعمل بمحطات الخط الثالث للمترو

كتب : محمد نصار

08:40 ص 27/02/2026

مترو الانفاق

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر"، والقطار الكهربائي الخفيف، فتح باب التوظيف لذوي الهمم.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك: "نحرص على دعم التنوع والشمولية، ونؤمن أن اختلافاتنا تجعلنا أقوى، ونعلن عن فتح باب التقديم لذوي الهمم للعمل في محطات الخط الأخضر الثالث، في بيئة عمل تدعم الجميع وتوفر فرصًا متساوية للنمو والتطور.

وأضافت الشركة، أنه يمكن للمهتمين والراغبين في التقدم لهذه الفرص المتاحة، التقديم من خلال الرابط التالي، من هنا.

