9 أكواد خطأ على عداد الكهرباء أبو كارت.. كيف تتصرف

كشف قسم العدادات مسبوقة الدفع بهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أهم 9 أكواد خطأ (Err) التي قد تظهر على عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، موضحًا معنى كل كود وكيفية التصرف الصحيح عند مواجهته.

أنواع الأكواد الخطأ (Err) التي تظهر على عداد الكهرباء مسبق الدفع

أكواد تخص الكارت (تحتاج تغييرًا أو إعادة برمجة)

1- Err-0101 / Err-1: الكارت تالف تمامًا أو لا يمكن قراءته (بسبب خدوش أو اتساخ الشريحة).

2- Err-0104: الكارت غير متوافق مع نوع العداد (ربما يخص شركة أخرى).

3- Err-0106 / Err-0107: خطأ في البيانات؛ الكود المخزن على الكارت لا يطابق بيانات العداد.

4- Err-1091: الكارت انتهت صلاحيته (غالبًا يحتاج إلى استبدال في الشركة).

أكواد تخص العداد (تحتاج فنيًا أو زيارة للشركة):

1- Err-0204: ذاكرة العداد ممتلئة؛ يحتاج العداد إلى عملية تصفير في شركة الكهرباء.

2- Err-0502: خطأ في مفتاح العداد (يحتاج إلى فني متخصص).

3- E-Steal: إنذار بوجود تلاعب أو سرقة تيار (قد يظهر عند محاولة فتح غطاء العداد أو وجود تداخل في الوصلات).

أكواد تخص الشحن والرصيد:

1- Err-0002: الكارت مقلوب أو نوعه خطأ.

2- Err-0304: غالبًا ما يتعلق بوجود مديونية مستلفة أكبر من قيمة الشحن الحالية.

ونوهت الشركة بأنه إذا ظهر لك أي كود Err ولم يختفِ بعد تنظيف شريحة الكارت ووضعه جيدًا، فالحل الأضمن هو التوجه بالكارت والبطاقة الشخصية إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء.

وفي حال تعرض كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع للتلف أو الكسر، أو ظهور رسالة Err-1 على شاشة العداد، يمكن استخراج بدل تالف.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت بدل تالف

1- بطاقة الرقم القومي: الأصل للاطلاع وصورة منها.

2- بيانات العداد: صورة للعداد موضح بها الرقم، أو إيصال شحن سابق، أو كود المشترك.

3- في حالة الإيجار: يجب إحضار عقد إيجار موثق، وإذا لم تكن المالك، يُفضل حضور المالك أو تقديم توكيل رسمي منه.

