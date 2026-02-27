إعلان

الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من أمطار متفرقة واضطراب ملاحة

كتب : محمد نصار

07:00 ص 27/02/2026

الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، ودرجات الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد اليوم انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلًا.

كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وشبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتوقعت الأرصاد، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وحذرت الأرصاد، من اضطراب الملاحة على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 3.5 متر.

هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد الجوية

