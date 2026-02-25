الاتحاد المغربي يحسم مصير وليد الركراكي

يصومون في رمضان.. 3 لاعبين مسلمين في الدوري الإسرائيلي

حسم الاتحاد المغربي لكرة القدم، مصير وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس الأول، بعد أنباء رحيله.

وذكر موقع "البطولة" المغربي، أن وليد الركراكي أبلغ المقربين منه برغبته في الرحيل عن منتخب المغرب، قبل كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد المغربي، في بيان رسمي: "تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار المتداولة بشأن انفصالها عن المدرب السيد وليد الركراكي".

جدير بالذكر أن وليد الركراكي تعرض لانتقادات لاذعة، بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأخيرة التي أقيمت في المغرب، وذلك بعد خسارة النهائي من السنغال.

اقرأ أيضًا:

توفير الاستقرار.. الزمالك يجهز طائرة خاصة للسفر إلى الكونغو



يصومون في رمضان.. 3 لاعبين مسلمين في الدوري الإسرائيلي



