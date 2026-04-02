استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ممثلي شركتي "إدواردز لايف ساينسز" (Edwards Lifesciences)، المتخصصة في التكنولوجيا والحلول الصحية، و"كابيتال آيز" (Capital Eyes)، الرائدة في السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال المستلزمات الطبية، خاصة أمراض وصمامات القلب.

ورحب الوزير بالوفد في بداية اللقاء، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري. واستعرضت الشركتان أنشطتهما في تصنيع المستلزمات الطبية المتقدمة لعلاج أمراض القلب، معبرتين عن رغبتهما في التعاون مع المنشآت الصحية التابعة للوزارة لتقديم خدمات عالية الجودة، والمساهمة في تقليل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية في تخصص القلب.

شراكات دولية لتطوير مستلزمات القلب وتقليل قوائم الانتظار

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شهد تبادل الآراء حول آليات التعاون المستقبلي وتحقيق أقصى استفادة من الشراكة، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في الأنشطة والبحوث الطبية وفق استراتيجية مشتركة، وتطوير سجل وطني لمرضى القلب والأوعية الدموية.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة: الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة هند عاشور، مدير عام الإدارة العامة للصيادلة، والدكتورة نسمة نصر، رئيس غرفة المستلزمات الطبية، والدكتور يسري ثاقب، جراح قلب بمعهد القلب القومي.

وحضر كم جانب شركة إدواردز لايف ساينسز: فابيان مانيان، نائب رئيس الشركة لمنطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وكيفن كريفيكور، مدير أول لوحدة أعمال صمامات القلب عبر القسطرة، وأدهم سالم، مدير الوصول للأسواق والشؤون الحكومية، ومن جانب شركة كابيتال آيز: الدكتور محمود حاتم، المؤسس والشريك الإداري، ونهى شعبان، مؤسس مشارك ومطورة الأعمال، ومريم الدبيكي، نائب الرئيس لقطاع الرعاية الصحية والصيدلة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية المتخصصة، بهدف تطوير الخدمات الطبية ورفع جودة الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة في تخصص أمراض القلب.

9 وفيات في حادث تصادم بالمنوفية.. وتوجيه من وزير الصحة