موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم

كتب : محمد عبد الهادي

09:00 ص 01/01/2026
يستضيف فريق ليفربول مساء اليوم الخميس، نظيره ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول وليدز يونايتد في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd 1.

ترتيب ليفربول وليدز في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق ليفربول في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، على الجانب الآخر يحتل فريق ليدز يونايتد المركز الـ16 برصيد 20 نقطة.

