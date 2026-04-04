تستكمل محكمة النقض، نظر الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية، المقام على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة غرب الدلتا.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا تمهيديًا باستجواب طرفي الطعن، وذلك للوقوف على بعض النقاط المثارة واستجلاء وجه الحقيقة في الدعوى.

إحالة شق من الطعن إلى الدستورية

وفي سياق متصل، كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أحالت الطعن المقدم من محاميين إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإسكندرية بصفتيهما، إلى جانب القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا (الإسكندرية - البحيرة - مطروح)، بصفتها القائمة الفائزة محل الطعن.