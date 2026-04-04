الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

آخرهم نجم أرسنال.. لاعبون سجلوا احتفالاتهم كعلامة تجارية

كتب : هند عواد

08:00 ص 04/04/2026
عادة ما يمتلك كل لاعب احتفالا خاصة، يميزه عن غيره من اللاعبين، لكن أحيانا يتحول الأمر إلى علامة مسجلة، يكرره العديد من اللاعبين من كافة أنحاء العالم.

بعض هؤلاء اللاعبين اتجه إلى تسجيل احتفالاتهم كعلامة تجارية، وأخرهم السويدي فيكتور جيوكيريس، لاعب أرسنال.

فيكتور جيوكيريس يسجل احتفاله كعلامة تجارية

سجل فيكتور جيوكيريس احتفاله الشهير وهو يضع يديه على وجهه كأنه قناع، كعلامة تجارية، إذ تقدم ممثلوه بطلب إلى المكتب الأوروبي للملكية الفكرية لتسجيل الاحتفال، وتمت الموافقة عليه في منتصف سبتمبر، وفقا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "إكسبريسن".

لاعبون سجلوا احتفالاتهم كعلامة تجارية

لا يعتبر فيكتور جيوكيريس اللاعب الوحيد الذي سجل احتفاله كعلامة تجارية، إذ سبقه الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، والإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، سجل مبابي احتفاله الشهير الذي يقف فيه مكتوف اليدين بذراعين متقاطعتين، كعلامة تجارية، فيما سجل بالمر احتفاله الذي يقف فيه كأنه يرتجف.

وأشارت الصحيفة إلى أن تسجيل الاحتفالات كعلامات تجارية ليس بالشيء الجديد في الرياضة، فالبداية كانت عام 1984، عندما سجل أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان علامته.

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، 4 احتفالات له كعلامة تجارية، فيما سجل غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، 6 احتفالات.

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر
من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق