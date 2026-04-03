واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تمسكه بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، بعد فوزه الكبير على ضيفه النجمة بنتيجة 5-2 في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ27.



أهداف مباراة النصر والنجمة في دوري روشن



بدأ النجمة التسجيل عبر راكان الطليحي في الدقيقة 44، قبل أن يرد النصر سريعاً بهدفين متتاليين عن طريق عبد الله الحمدان في الدقيقة 45+8، وساديو ماني في الدقيقة 45+9.



وفي الشوط الثاني، أدرك النجمة التعادل عبر فيليب كاردوسو في الدقيقة 47، إلا أن رد النصر جاء قوياً إذ سجل كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين 56 من ركلة جزاء و73، قبل أن يختتم ماني الخماسية في الدقيقة 90+5.



أرقام رونالدو مع النصر اليوم



شهدت المباراة تألق رونالدو،العائد من الإصابة، بتسجيله ثنائية في ظهوره رقم 100 بقميص النصر في الدوري، ليرفع رصيده إلى 967 هدفاً في مسيرته مواصلاً مطاردة الهدف التاريخي رقم 1000.

إصابة نجم الزمالك السابق



كما شهدت المباراة أيضاً تعرض نبيل عماد دونجا لاعب النجمة الحالي والزمالك السابق لإصابة في الصدر بالدقيقة 27 ليغادر الملعب في الدقيقة 36، ويدخل بدلاً منه جونسالو رودريجيز بعد تدخل الجهاز الطبي.



ترتيب الفريقين عقب نهاية المباراة



بهذا الفوز، رفع الفريق الكروي بنادي النصر رصيده إلى 70 نقطة في الصدارة، متقدماً على الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة مع مباراة أقل، فيما يأتي الأهلي ثالثاً بـ62 نقطة ثم القادسية رابعاً بـ60 نقطة.

إقرأ أيضاً:

نجل عبدالله السعيد يظهر مع فريق 2007 بالزمالك





الأهلي يصطدم بالزمالك في الدوري المصري للسيدات



