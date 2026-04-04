الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

"دوري مصري وإسباني".. مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أبريل

كتب : يوسف محمد

06:00 ص 04/04/2026

مباراة السيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي (11)

تقام اليوم السبت الموافق 4 أبريل الجاري، مجموعة من المباريات القوية، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد مباريات اليوم السبت 4 أبريل الجاري، إقامة مجموعة من المباريات في الدوري المصري "دوري نايل"، كذلك مجموعة من المباريات في عدد من الدوريات الأوروبية.

كما تشهد مباريات اليوم إقامة عدد كبير من المباريات، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على رأسهم مباراة ليفربول أمام مان سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد.

مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أبريل الجاري

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

فاركو ضد غزل المحلة، 5 مساءً، "أون سبورت"

مودرن سبورت ضد وادي دجلة، 8 مساءً، "أون سبورت"

الجونة ضد الاتحاد السكندري، 8 مساءً، "أون سبورت"

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال سوسيداد ضد ليفانتي، 2 ظهرا، "بي إن سبورتس 3"

ريال مدريد ضد ريال مايوركا، 4.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 2"

ريال بيتيس ضد إسبانيول، 6.30 مساءً، "بي إن سبورت 2"

أتليتكو مدريد ضد برشلونة، 9 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ستراسبورج ضد نيس، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 3"

ستاد بريست ضد ستاد رين، 7 مساءً، "بي إن سبورتس 4".

ليل ضد لانس، 9.5 دقائق مساءً، "بي إن سبورتس 3"

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

ساسولو ضد كالياري، 3 عصرا

هيلاس فيرونا ضد فيورنتينا، 6 مساءً

لاتسيو ضد بارما، 8.45 دقيقة مساءً

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

فرايبورج ضد بايرن ميونخ، 3.30 مساءً

فيردربريمن ضد لايبزج، 3.30 مساءً

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هايدنهايم، 3.30 مساءً

هامبورج ضد أوجسبورج، 3.30 مساءً

باير ليفركوزن ضد فولفسبورج، 3.30 مساءً

هوفنهايم ضد ماينز، 3.30 مساءً

شتوتجارت ضد بوروسيا دورتموند، 6.30 مساءً

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

مان سيتي ضد ليفربول، 1.45 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 2"

تشيلسي ضد بورت فالي، 6.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 3"

أرسنال ضد ساوثهامبتون، 9 مساءً، "بي إن سبورتس 2"

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

أهلي جدة ضد ضمك، 6.15 دقيقة مساءً، قناة "الثمانية"

نيوم ضد الفيحاء، 6.30 مساءً، قناة "الثمانية"

الهلال ضد التعاون، 8 مساءً، قناة "الثمانية"

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر
بسبب ذخائر عنقودية.. فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان
"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
