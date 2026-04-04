مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

جميع المباريات

نبيه: منتخب مصر فاجأ الجميع أمام إسبانيا.. والهجوم بحاجة للتطوير

كتب : نهي خورشيد

12:03 ص 04/04/2026

أسامة نبيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد أسامة نبيه نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر خلال معسكر شهر مارس.

وأوضح نبيه في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نجح في مفاجأة الجميع بطريقة اللعب خاصة في مواجهة إسبانيا التي شهدت أداءً مميزاً من الفراعنة.

وأشار إلى أن المنتخب لا يزال بحاجة إلى تحسين الفاعلية الهجومية قبل خوض منافسات كأس العالم من أجل زيادة القدرة على ترجمة الفرص إلى أهداف وتحقيق نتائج إيجابية.

وأكد نبيه أن القوام الأساسي لمنتخب مصر عبر تاريخه يعتمد بشكل كبير على لاعبي الأهلي والزمالك نظراً لخبراتهم الكبيرة وقدرتهم على التعامل مع الضغوط في المواجهات الكبرى.

كما لفت إلى وجود عدد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري يستحقون فرصة الانضمام للمنتخب خلال الفترة المقبلة بما يعزز من قوة الفريق ويوفر حلولاً متعددة للجهاز الفني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يمتلك القدرة على التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم بشرط استمرار العمل بنفس الروح مع تطوير بعض الجوانب الفنية.

أحدث الموضوعات

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر
السر في كاميرات المراقبة.. القصة الكاملة للنهاية المأساوية لـ"الحاجة أرزاق"
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار جميع سيارات إم جي الجديدة في مصر
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق