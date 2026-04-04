أشاد أسامة نبيه نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر خلال معسكر شهر مارس.

نجم الفراعنة السابق يشيد بمعسكر مارس

وأوضح نبيه في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نجح في مفاجأة الجميع بطريقة اللعب خاصة في مواجهة إسبانيا التي شهدت أداءً مميزاً من الفراعنة.

وأشار إلى أن المنتخب لا يزال بحاجة إلى تحسين الفاعلية الهجومية قبل خوض منافسات كأس العالم من أجل زيادة القدرة على ترجمة الفرص إلى أهداف وتحقيق نتائج إيجابية.

وأكد نبيه أن القوام الأساسي لمنتخب مصر عبر تاريخه يعتمد بشكل كبير على لاعبي الأهلي والزمالك نظراً لخبراتهم الكبيرة وقدرتهم على التعامل مع الضغوط في المواجهات الكبرى.

كما لفت إلى وجود عدد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري يستحقون فرصة الانضمام للمنتخب خلال الفترة المقبلة بما يعزز من قوة الفريق ويوفر حلولاً متعددة للجهاز الفني.

نبيه يحدد مفتاح النجاح في المونديال

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يمتلك القدرة على التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم بشرط استمرار العمل بنفس الروح مع تطوير بعض الجوانب الفنية.

