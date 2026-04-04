اليوم.. مدبولي يتابع أوضاع المصانع بالمنطقة الصناعية في بنها

كتب : أحمد العش

08:00 ص 04/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددًا من المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة بنها، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي.

تفاصيل جولة رئيس الوزراء التفقدية للمنطقة الصناعية ببنها اليوم

يرافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، إلى جانب عدد من المسؤولين، حيث يطّلع على سير العمليات الإنتاجية بالمصانع، ويستمع إلى آراء القائمين عليها حول التحديات وفرص التوسع.
وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الحكومة على تعزيز الصناعة المحلية، ودعم بيئة الاستثمار، ومتابعة الأداء على أرض الواقع بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق مستهدفات التنمية.

