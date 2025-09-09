حدث فريد بعد نهاية الشوط الأول من مباراة مصر وبوركينا فاسو

كتب - محمد عبد السلام:



انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي يُقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "4 أغسطس"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة لضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وتُعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها المنتخب المصري متعادلًا سلبيًا في الشوط الأول أمام أحد المنتخبات المنافسة له في تصفيات مونديال 2026.



وفيما يلي نستعرض أداء منتخب مصر خلال الأشواط الأولى في مبارياته السابقة ضمن التصفيات، وكيف انتهت تلك اللقاءات مع صافرة النهاية.



1- الجولة الأولى: تقدم بنتيجة 2-0 أمام جيبوتي وانتهت المباراة بالفوز بنتيجة 6-0.



2- الجولة الثانية: تقدم بنتيجة 1-0 أمام سيراليون وانتهت المباراة بالفوز بنتيجة 2-0.



3- الجولة الثالثة: تقدم بنتيجة 2-0 أمام بوركينا فاسو وانتهت المباراة بالفوز بنتيجة 2-1.



4- الجولة الرابعة: تأخر بهدف أمام غينيا بيساو وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.



5- الجولة الخامسة.. تقدم بثنائية نظيفة وانتهت بنفس النتيجة.



6- الجولة السادسة.. تقدم بهدف دون رد وانتهت المباراة بنفس النتيجة.



7- الجولة السابعة.. تقدم بثنائية أمام إثيوبيا وانتهت المباراة بنفس النتيجة.



8- الجولة الثامنة.. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.



ترتيب مجموعة مصر



منتخب مصر يخوض المباراة متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، ويليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 14 نقطة.





