المدرب الهداف.. أرقام من مباراة مصر وبوركينا فاسو

كتبت-هند عواد:

يسعى منتخب مصر الأول لكرة القدم، لتأكيد رقمه القياسي ضد بوركينا فاسو، عندما يحل ضيفا على الفريق، مساء اليوم الثلاثاء.

ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

لم يتعرض منتخب مصر لأي هزيمة من بوركينا فاسو، منذ اللقاء الأول الذي جمع بينهما قبل 27 عاما، بالتحديد عام 1998، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

والتقى منتخب مصر وبوركينا فاسو، في 7 مباريات سابقة، فاز الفراعنة في 5 مواجهات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وكانت آخر مباراة بين مصر وبوركينا فاسو، في التصفيات الحالية من كأس العالم 2026، وانتهت بفوز الفراعنة 2-1، وقبلها التقى الثنائي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017، وفازت مصر بركلات الترجيح.

هدافو مباريات منتخب مصر وبوركينا فاسو

يتصدر حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، قائمة هدافي مباريات مصر وبوركينا فاسو، برصيد 3 أهداف، ويليه الثنائي عبدالله السعيد لاعب الزمالك ومحمود تريزيجيه لاعب الأهلي، بهدفين لكل منهما.