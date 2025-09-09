مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

جميع المباريات

المدرب الهداف.. أرقام من مباراة مصر وبوركينا فاسو

02:32 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    مصطفى محمد من مباراة مصر وبوركينا فاسو
    محمد عبد المنعم من مباراة مصر وبوركينا فاسو 2024
    محمد صلاح من مباراة مصر وبوركينا فاسو
    منتخب مصر وبوركينا فاسو عام 2024 (4)
    تريزيجيه من مباراة مصر وبوركينا فاسو (1)
    منتخب مصر وبوركينا فاسو عام 2024 (2)
    منتخب مصر وبوركينا فاسو عام 2024 (1)
كتبت-هند عواد:

يسعى منتخب مصر الأول لكرة القدم، لتأكيد رقمه القياسي ضد بوركينا فاسو، عندما يحل ضيفا على الفريق، مساء اليوم الثلاثاء.

ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

لم يتعرض منتخب مصر لأي هزيمة من بوركينا فاسو، منذ اللقاء الأول الذي جمع بينهما قبل 27 عاما، بالتحديد عام 1998، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

والتقى منتخب مصر وبوركينا فاسو، في 7 مباريات سابقة، فاز الفراعنة في 5 مواجهات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وكانت آخر مباراة بين مصر وبوركينا فاسو، في التصفيات الحالية من كأس العالم 2026، وانتهت بفوز الفراعنة 2-1، وقبلها التقى الثنائي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017، وفازت مصر بركلات الترجيح.

هدافو مباريات منتخب مصر وبوركينا فاسو

يتصدر حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، قائمة هدافي مباريات مصر وبوركينا فاسو، برصيد 3 أهداف، ويليه الثنائي عبدالله السعيد لاعب الزمالك ومحمود تريزيجيه لاعب الأهلي، بهدفين لكل منهما.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وبوركينا فاسو موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو هدافو مباريات مصر وبوركينا فاسو
