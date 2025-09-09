كتب - يوسف محمد:

يلتقي المنتخب البرتغالي نظيره المنتخب المجري اليوم الثلاثاء في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، المسكيك وكندا.

وتحمل مباراة المنتخب المجري أمام نظيره البرتغالي، طابع خاص لنجم وسط المجر ونادي ليفربول الإنجليزي دومينيك سوبوسلاي، حينما يواجه قدوته وقائد البرتغال كريستيانو رونالدو.

ومباراة المنتخب البرتغالي أمام المجر ستكون المواجهة الأولى التي تجمع بين نجم وسط ليفربول دومينيك سوبوسلاي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أرضية الملعب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسوبوسلاي في إحدى المباريات عام 2009 حينما كان يبلغ من العمر 8 سنوات فقط، وهو يتواجد في الملعب رفقة الأطفال الذين يتم اصطحابهم مع لاعبي المنتخب البرتغالي داخل الملعب، في مباراة تجمع بين البرتغال والمجر.

وهذه المرة سيتواجد دومينيك سوبسلاي داخل أرضية الملعب لمواجهة رونالدو بعد 16 عامًا من التقاط هذه الصورة، لكن باعتباره قائدًا للمنتخب المجري ورونالدو قائد البرتغالي، وليس كأحد الأطفال المتواجدين رفقة لاعبي الفريقين.

تصريحات سوبسلاي عن كريستيانو رونالدو

وقال قائد المنتخب المجري الحالي، أكد في تصريحات صحفية:"مواجهة رونالدو في الملعب تعني الكثير بالنسبة لي، أتمنى أن تكون تجربة إيجابية".

وأضاف سوبسلاي : "واجهت العديد من نجوم كرة القدم العظام خلال مسيرتي، لكنني لم أواجه من قبل، فهو قدوتي منذ أن كنت طفلا".

اقرأ أيضًا:

زوجة الراحل إبراهيم شيكا تعلن سفرها خارج البلاد

النني ليس الأول.. لاعبون كرة قدم مصريون تزوجوا أكثر من مرة في عام 2025 ( صور)