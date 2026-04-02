وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد وزير العمل، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بصرف مساعدات لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم الخميس، بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة ربع نقل محملة بالأشخاص مع سيارة نقل على طريق (السادات – منوف)، والذي أسفر عن وفاة 9 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

وتقرر صرف 600 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من أسر الضحايا بواقع 100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، و200 ألف جنيه من وزارة العمل، و300 ألف جنيه من محافظة المنوفية.

إعانات للمصابين

ووجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرة عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع محافظة المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وصرف إعانات للمصابين بحسب كل حالة يحددها التقرير الطبي في الحادث.

وتقدم الوزيران والمحافظ بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.