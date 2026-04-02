تحرك حكومي عاجل بشأن ضحايا ومصابي حادث كفر داوود بالمنوفية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:26 م 02/04/2026 تعديل في 02:42 م
    محافظ المنوفية مع اهالي الضحايا
    المحافظ يتابع الحالة الصحية للمصابين
    السيارة تدمرت بالكامل
    ضحايا حادث السادات
    إحدى سيارتي الحادث
    ضحايا حادث السادات
    ضحايا حادث السادات
    الاطمئنان على المصابين
    إحدى سيارتي الحادث

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد وزير العمل، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بصرف مساعدات لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم الخميس، بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة ربع نقل محملة بالأشخاص مع سيارة نقل على طريق (السادات – منوف)، والذي أسفر عن وفاة 9 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

وتقرر صرف 600 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من أسر الضحايا بواقع 100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، و200 ألف جنيه من وزارة العمل، و300 ألف جنيه من محافظة المنوفية.

إعانات للمصابين

ووجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرة عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع محافظة المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وصرف إعانات للمصابين بحسب كل حالة يحددها التقرير الطبي في الحادث.

وتقدم الوزيران والمحافظ بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تحرّك الأهلي لإعادة أكرم توفيق؟.. التفاصيل الكاملة
رياضة محلية

هل تحرّك الأهلي لإعادة أكرم توفيق؟.. التفاصيل الكاملة
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
المرشد الإيراني "مجتبي" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
شئون عربية و دولية

المرشد الإيراني "مجتبي" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
"تحذير من فوضى اقتصادية".. كواليس اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني
شئون عربية و دولية

"تحذير من فوضى اقتصادية".. كواليس اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق