توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر ومناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد وسيناء.

تعليمات يجب اتباعها

القيادة بحذر على الطرق.

وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تتحسن الأجواء مع نهاية اليوم، كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى تدفق السحب الممطرة مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة أحيانًا.