قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن أي عملية عسكرية تهدف إلى "تحرير" مضيق هرمز غير واقعية، في ظل التعقيدات الميدانية والتصعيد القائم في المنطقة.

وأضاف ماكرون في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، أن الحرب الجارية مع إيران لا تمثل حلاً دائمًا لأزمة برنامجها النووي، مشددًا على أن المسار العسكري لن يحقق تسوية مستدامة.

وفي سياق متصل، انتقد ماكرون مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أنها تثير شكوكًا بشأن التزام واشنطن تجاه حلف شمال الأطلسي، وهو ما قد يؤثر على تماسك الحلف.

وتأتي هذه التصريحات بعد انتقادات وجهها ترامب لدول "الناتو" بسبب عدم مشاركتها في أي عملية عسكرية محتملة لإعادة فتح مضيق هرمز.