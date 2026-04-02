"إشارات يأس".. مستشارة سابقة بالبنتاجون تُفكك ثغرات خطاب ترامب تجاه إيران

كتب : مصطفى الشاعر

01:53 م 02/04/2026

كشفت ياسمين الجمال، المستشارة السابقة في وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، أن إيران قد تنجح في انتزاع "اليد العليا" خلال أي مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والتوترات الميدانية.

وأوضحت الجمال، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، اليوم الخميس، أن خطاب الرئيس دونالد ترامب الهجومي يحمل في طياته "إشارات يأس" لإنهاء الصراع، وهو ما تستغله طهران لتعزيز موقفها التفاوضي.

"رسائل اليأس" وتكتيك الضغط

قالت المستشارة السابقة: "ما يفهمه النظام الإيراني من خطاب ترامب هو أنه يسعى جاهدا فعليا لإبرام صفقة"، مضيفة أن طهران تُدرك جيدا أن الاستمرار في فرض "تكاليف باهظة" على الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج، وتهديد أسواق الطاقة العالمية، يمنحها فرصة ذهبية للجلوس إلى طاولة المفاوضات "وفق شروطها الخاصة".

بين "العصر الحجري" وواقع الأسواق

تأتي هذه التحليلات عقب تهديدات ترامب في خطابه الأخير بإعادة إيران إلى "العصر الحجري"، في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة العالمية قفزات جنونية.

وللمرة الأولى منذ عام 2022، تجاوزت أسعار البنزين في أمريكا حاجز الـ 4 دولارات للجالون، مدفوعة بشكل أساسي بالاضطرابات في "مضيق هرمز"، الشريان الحيوي للتجارة الدولية.


تذبذب الموقف يُقوّض التقدم

انتقدت الجمال، "تذبذب نبرة الرئيس" بين الدعوة للتفاوض والوعيد بالتصعيد، مؤكدة أن هذا التناقض "يُقوّض إحراز أي تقدم" لإنهاء الصراع.

وخلصت ياسمين الجمال إلى القول: "لسنا أقرب إلى الحل مما كنا عليه الأسبوع الماضي؛ لأن ترامب يواصل التأرجح بين هذين الموقفين المتناقضين، وهو ما يجعل الوصول إلى اتفاق بعيد المنال".

ومع استمرار قفزات أسعار الوقود وتجاوزها حاجز الـ 4 دولارات، يبدو أن "عامل الوقت" يصب في مصلحة إيران، التي تُراهن على أن الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة ستدفع واشنطن في نهاية المطاف نحو "طاولة المفاوضات" بأي ثمن.

