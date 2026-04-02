بعد الطقس السيء.. إزالة 61 لافتة إعلانية غير آمنة بالمنيا - صور

كتب : جمال محمد

02:45 م 02/04/2026
    اللافتات الخطرة بالمنيا [1]
    اللافتات الخطرة بالمنيا ١
    اللافتات الخطرة بالمنيا
    إزالة لافتات غير آمنة بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الجهود بالتنسيق مع إدارة الإعلانات بالمحافظة لرصد اللافتات الإعلانية بنطاق مراكز ومدن المحافظة في ظل التقلبات الجوية، واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة المخالف وغير الآمن منها، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف كدواني أن الحملات أسفرت عن رصد وإزالة 61 لافتة غير آمنة ومتأثرة بسوء الأحوال الجوية، إلى جانب تنظيم حملات ميدانية مكثفة بكافة الوحدات المحلية، والاستجابة لـ24 شكوى تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار المتابعة والعمل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأكد محافظ المنيا أن غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة تشهد متابعة مستمرة وعلى مدار الساعة لتداعيات التقلبات الجوية، مع ربطها بغرف العمليات على مستوى مراكز المحافظة التسعة، بما يضمن سرعة تداول المعلومات واتخاذ القرار في التوقيت المناسب، ويتم التنسيق اللحظي مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما تواصل الأجهزة المختصة جهودها المكثفة لرفع وإزالة آثار موجة الطقس السيئ أولًا بأول، بما يسهم في تحقيق سرعة الاستجابة، والحفاظ على سلامة المواطنين، وضمان انتظام تقديم الخدمات.

الطقس السيء بالمنيا اخبار المنيا الأمطار الغزيرة بالمنيا طقس المنيا محافظة المنيا

