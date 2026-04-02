بالنسبة لعشاق الشاي حول العالم، قد يكون الكوب اليومي خطر على صحتك، فقد يحمل معه جرعات غير متوقعة من البلاستيك، إذ كشفت دراسة حديثة أن بعض أكياس الشاي، وخصوصا المصنوعة من البلاستيك أو المزيج بين البلاستيك والمواد الأخرى، تطلق جزيئات بلاستيكية دقيقة أثناء نقعها في الماء الساخن.

ما مخاطر أكياس الشاي المصنوعة من البلاستيك؟

ووفق مراجعة نشرت في مجلة كيمياء الغذاء، شملت تحليل 19 دراسة علمية، يمكن أن تكون أكياس الشاي نفسها من أكبر المصادر لإدخال البلاستيك إلى المشروب، إلى جانب التغليف وأدوات التحضير وحتى التلوث المحمول جوا، بعض الأكياس التي تبدو ورقية تحتوي بالفعل على مكونات بلاستيكية مخفية، فالأكياس الهرمية الشكل غالبا ما تستخدم شبكة بلاستيكية، بينما يدمج البعض الآخر أليافا نباتية مع البولي بروبيلين لإغلاق درزات الكيس، بحسب موقع هيلث الطبي.

كم تطلق أكياس الشاي من البلاستيك؟

أظهرت التجارب أن كيس شاي بلاستيكي واحد قد يطلق ما يقرب من 14.7 مليار جزيء بلاستيكي دقيق أثناء التحضير، بينما سجلت دراسة أخرى نحو 1.3 مليار جسيم لكل كيس، حتى البلاستيك الحيوي، مثل حمض البولي لاكتيك (PLA)، أظهر إطلاق جزيئات صغيرة، وإن كان بمستويات أقل.

ما أضرار الجزيئات البلاستيكية الدقيقة؟

الجزيئات البلاستيكية الدقيقة تم رصدها في الهواء والطعام والماء، وتنتقل بسهولة عبر السلاسل الغذائية، وأظهرت التجارب على الحيوانات أن التعرض العالي لهذه الجزيئات قد يؤدي إلى تشوهات جسدية واضطرابات في الحركة، بينما لا تزال الأبحاث مستمرة لفهم تأثيرها طويل المدى على الإنسان.

كيف تقلل أضرار الجزيئات البلاستيكية الدقيقة؟

ولتقليل التعرض الشخصي، ينصح الخبراء بتقليل استخدام المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام قدر الإمكان، خاصة بعدما كشفت دراسة جديدة عن وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في معظم أعضاء الجسم، وسوائل الجسم، وحتى المشيمة، مع ملاحظات مقلقة على تركيزها داخل بعض الأورام السرطانية مثل سرطان البروستاتا، حيث كانت مستوياتها أعلى مقارنة بالأنسجة السليمة.

اقرأ أيضًا:

هل يمكن للشاي محاربة الاكتئاب؟

عدد أكواب الشاي المفيدة للجسم.. احذر الإفراط

جمال شعبان يكشف مفاجأة لعشاق الشاي.. 6 فوائد صحية مذهلة