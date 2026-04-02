سلّم وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما في موسكو، في إطار زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات القضايا الإقليمية.

وجاء اللقاء بتوجيهات من الرئيس السيسي، حيث نقل وزير الخارجية تحياته إلى نظيره الروسي، مؤكدًا الحرص على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

العلاقات مع روسيا

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير القيادة المصرية لعمق العلاقات مع روسيا، مشيرًا إلى ما تشهده من تطور ملحوظ عبر الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين.

من جانبه، طلب الرئيس بوتين نقل تحياته وتقديره للرئيس السيسي، مشيدًا بقوة العلاقات الثنائية والتعاون القائم في مختلف المجالات، ومثمنًا الدور المصري في جهود الوساطة لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومنع اتساع نطاق الصراع.

محطة الضبعة النووية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، إن اللقاء تناول عددًا من ملفات التعاون، حيث أكد عبد العاطي أهمية مشروع محطة الضبعة النووية، باعتباره أحد المشروعات القومية، مع الإشارة إلى حرص الجانب الروسي على استكماله وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

كما ناقش الجانبان مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره محطة مهمة في مسار التعاون الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في بدء تنفيذ المشروع، في ظل اهتمام متزايد من الشركات الروسية بالمشاركة فيه.

وتطرق اللقاء إلى التعاون التجاري، خاصة في مجالات استيراد القمح والحبوب والزيوت، حيث أكد وزير الخارجية أهمية استمرار هذا التعاون، فيما أبدى الجانب الروسي استعداده لتطويره، بما يشمل إنشاء مركز لوجستي للحبوب والطاقة.

جهود مصر لخفض التصعيد

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، استعرض عبد العاطي الجهود المصرية لخفض التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المسار الدبلوماسي يظل الخيار الأمثل لتجنب اتساع دائرة الصراع، كما استعرض مخرجات الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عُقد مؤخرًا في إسلام آباد.

كما تناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية، خاصة الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أهمية التوصل إلى حل شامل وعادل يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشملت المناقشات أيضًا تطورات الأوضاع في السودان وليبيا، إلى جانب مستجدات القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير على أهمية دعم استقرار الدول والحفاظ على وحدة مؤسساتها الوطنية.

وفيما يتعلق بملف المياه، أكد عبد العاطي أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية لمصر، مشددًا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي في إدارة الموارد المائية.