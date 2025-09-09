القاهرة - مصراوي

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، جذب الأنظار ليس فقط بمهاراته على أرض الملعب، بل أيضًا بأسلوب حياته الفاخر الذي يعكس حجم ثروته الهائلة وتجارته الناجحة خارج المستطيل الأخضر.

ثورة كريستيانو رونالدو

وبثروة تقدر بأكثر من 500 مليون دولار، استطاع رونالدو بناء إمبراطورية شخصية تضم استثمارات متنوعة، ومجموعة من المقتنيات الفاخرة التي تُبرز ذوقه الرفيع في الفخامة والتفرد.

وفيما يلي، نستعرض أبرز وأغلى سبعة أشياء يمتلكها كريستيانو رونالدو، والتي تُظهر جانبًا آخر من حياته بعيدًا عن كرة القدم.

1. طائرة خاصة من طراز "بومباردييه جلوبال إكسبريس 6500" – 75 مليون دولار

بحسب تقارير إعلامية، استبدل رونالدو طائرته القديمة بطائرة جديدة معدلة بالكامل من طراز "Bombardier Global Express 6500"، بقيمة 75 مليون دولار.

الطائرة مزودة بتقنيات عالية ومصممة لقطع مسافات طويلة دون توقف، وتحمل الأحرف الأولى من اسمه "CR7" إلى جانب رسمة احتفاله الشهير. وتوفر أقصى درجات الراحة للنجم البرتغالي خلال تنقلاته المتكررة بين السعودية وأوروبا.

2. سيارة "بوغاتي شينتوديتشي" – 9 ملايين دولار

يمتلك رونالدو واحدة من 10 نسخ فقط تم تصنيعها من طراز Bugatti Centodieci، وهي سيارة خارقة بقوة 1600 حصان، قادرة على الانطلاق من 0 إلى 100 كم/ساعة في 2.4 ثانية. وتُعد من أغلى وأندر السيارات في العالم.

3. قصر في حي "لا فينكا" - مدريد – 7.2 مليون دولار

اشترى رونالدو قصرًا فخمًا في أحد أرقى أحياء العاصمة الإسبانية مدريد خلال فترة لعبه في ريال مدريد. القصر من تصميم المعماري الشهير خواكين توريس، ويضم 7 غرف نوم، 8 حمامات، مسبحًا داخليًا، صالة رياضية وملعب كرة قدم خاص.

4. جزيرة خاصة في ماديرا – 7.4 مليون دولار (تقديرية)

وفق تقارير غير رسمية، يمتلك رونالدو جزيرة خاصة قبالة سواحل مسقط رأسه ماديرا في البرتغال، تُقدّر قيمتها بحوالي 7.4 مليون دولار. وتُعد الجزيرة ملاذًا خاصًا يقضي فيه أوقات الراحة مع جورجينا رودريغيز وأطفاله.

5. سيارة "بوغاتي شيرون" – 3 ملايين دولار

تُعد "Bugatti Chiron" واحدة من أبرز السيارات في مجموعة رونالدو، وتصل سرعتها القصوى إلى 420 كم/ساعة، وتضم محرك W16 رباعي التوربو. وتعكس شغف رونالدو بعالم السيارات الفارهة والأداء العالي.

6. ساعة "جاكوب آند كو" المرصعة بالألماس – 2 مليون دولار

في عام 2022، حصل رونالدو على ساعة فاخرة صُمّمت خصيصًا له من دار "Jacob & Co"، وبلغت قيمتها 2 مليون دولار. الساعة مزينة بـ424 ماسة بيضاء، وتحمل الأحرف "CR7"، وظهر بها في عدد من الفعاليات الدولية.

7. سلسلة فنادق "بيستانا CR7" – استثمار بقيمة 40 مليون دولار

أطلق رونالدو سلسلة فنادق فاخرة تحمل توقيعه بالتعاون مع مجموعة "Pestana" البرتغالية. وتشمل فروعًا في ماديرا، لشبونة، مدريد، ونيويورك. وبلغ حجم استثماره في المشروع نحو 30-40 مليون دولار، ليؤسس علامة فندقية تُمثل نمط حياته.