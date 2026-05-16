لفت جمهور الزمالك، اليوم، الأنظار، بتشجيعه الحماسي والقوي داخل الملعب خارجه، وذلك تدعيما للاعبين للفوز على اتحاد العاصمة وتحقيق بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز عدي الدباغ هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

وحضر الجمهور في المدرجات باللافتات والأغاني، وجاءت شعارات اللاعبين في المدرجات كالتالي:

شعارات الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية

- العب وحارب عشان الكيان

- يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة

-كان الطريق مليء بالتحديات بعزمتنا سنحصد البطولات

- هنا تحقيق الأماني وتصنع المعجزات هنا الزمالك

- اليأس ممنوع الكأس مرفوع

- احنا درعك وسيفك احنا فداك

- تبقي العزيمة شراعاً في بحر أحلامنا

- لأجلك وجد المجد

- أسياد أفريقيا

- احنا الزمالك متخافوش من حد احنا نكسب اي حد

- الزمالك الرهيب المرعب والمخيف

- سدد سيفك المقلد ليضيء طريق المجد

يذكر أن اتحاد العاصمة فاز على الزمالك بهدف دون مقابل في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية (الذهاب) 1-0

