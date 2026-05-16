"طريق مليء بالتحديات".. أبرز لافتات جماهير الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية
كتب : نهي خورشيد
لفت جمهور الزمالك، اليوم، الأنظار، بتشجيعه الحماسي والقوي داخل الملعب خارجه، وذلك تدعيما للاعبين للفوز على اتحاد العاصمة وتحقيق بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وأحرز عدي الدباغ هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.
وحضر الجمهور في المدرجات باللافتات والأغاني، وجاءت شعارات اللاعبين في المدرجات كالتالي:
شعارات الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية
- العب وحارب عشان الكيان
- يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة
-كان الطريق مليء بالتحديات بعزمتنا سنحصد البطولات
- هنا تحقيق الأماني وتصنع المعجزات هنا الزمالك
- اليأس ممنوع الكأس مرفوع
- احنا درعك وسيفك احنا فداك
- تبقي العزيمة شراعاً في بحر أحلامنا
- لأجلك وجد المجد
- أسياد أفريقيا
- احنا الزمالك متخافوش من حد احنا نكسب اي حد
- الزمالك الرهيب المرعب والمخيف
- سدد سيفك المقلد ليضيء طريق المجد
يذكر أن اتحاد العاصمة فاز على الزمالك بهدف دون مقابل في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية (الذهاب) 1-0
