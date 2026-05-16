مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

1 0
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري السعودي

الهلال

2 0
19:05

نادي نيوم

الدوري السعودي

أهلي جدة

3 0
21:00

الخلود

الدوري البرتغالي

إستوريل برايا

0 3
22:30

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

"طريق مليء بالتحديات".. أبرز لافتات جماهير الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

09:53 م 16/05/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (3)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (9)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (8)
  • عرض 15 صورة
    أصيب حارس مرمى الزمالك المهدي سليمان ليغادر المباراة ويدخل بدلا منه محمد عواد
  • عرض 15 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (4)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (2)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (5)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (6)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (7)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)
  • عرض 15 صورة
    جمهور الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية (4)
  • عرض 15 صورة
    جمهور الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية (3)
  • عرض 15 صورة
    جمهور الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية (1)
  • عرض 15 صورة
    جمهور الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفت جمهور الزمالك، اليوم، الأنظار، بتشجيعه الحماسي والقوي داخل الملعب خارجه، وذلك تدعيما للاعبين للفوز على اتحاد العاصمة وتحقيق بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز عدي الدباغ هدف الزمالك الأول في الدقيقة 5 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

وحضر الجمهور في المدرجات باللافتات والأغاني، وجاءت شعارات اللاعبين في المدرجات كالتالي:

شعارات الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية

- العب وحارب عشان الكيان

- يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة

-كان الطريق مليء بالتحديات بعزمتنا سنحصد البطولات

- هنا تحقيق الأماني وتصنع المعجزات هنا الزمالك

- اليأس ممنوع الكأس مرفوع

- احنا درعك وسيفك احنا فداك

- تبقي العزيمة شراعاً في بحر أحلامنا

- لأجلك وجد المجد

- أسياد أفريقيا

- احنا الزمالك متخافوش من حد احنا نكسب اي حد

- الزمالك الرهيب المرعب والمخيف

- سدد سيفك المقلد ليضيء طريق المجد

يذكر أن اتحاد العاصمة فاز على الزمالك بهدف دون مقابل في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية (الذهاب) 1-0

اقرأ أيضًا:

الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. ماذا يحدث في ستاد القاهرة بـ نهائي الكونفدرالية؟ (تغطية خاصة)

"أنا الزمالك".. الدخلة التاريخية للزمالك تزين استاد القاهرة بالكامل (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نهائي كأس الكونفدرالية الزمالك واتحاد العاصمة الكونفدرالية الإفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحكومة تكشف موعد انتهاء المرحلة الرابعة من تطوير وسط البلد
أخبار مصر

الحكومة تكشف موعد انتهاء المرحلة الرابعة من تطوير وسط البلد
أول صورة رومانسية.. أحمد الفيشاوي مع كاميلا فيونا بعد إعلان ارتباطهما
زووم

أول صورة رومانسية.. أحمد الفيشاوي مع كاميلا فيونا بعد إعلان ارتباطهما
صورة نادرة لـ هاني شاكر في الملعب.. سهير جودة تعلق على مباراة الزمالك في
زووم

صورة نادرة لـ هاني شاكر في الملعب.. سهير جودة تعلق على مباراة الزمالك في
قلبي لا يحدثني خيرًا.. عمرو أديب: أعصابي باظت بسبب لعب الزمالك الدفاعي
أخبار مصر

قلبي لا يحدثني خيرًا.. عمرو أديب: أعصابي باظت بسبب لعب الزمالك الدفاعي
سرقة فيلا السفير الأوروبي.. 3 فيوزات أوقعت "لص العمرانية" في مأزق
حوادث وقضايا

سرقة فيلا السفير الأوروبي.. 3 فيوزات أوقعت "لص العمرانية" في مأزق

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 1- 0 اتحاد العاصمة.. إلى ركلات الترجيح
الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. ماذا يحدث في ستاد القاهرة بـ نهائي الكونفدرالية؟ (تغطية خاصة)
مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في الكونفدرالية.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز باللقب وحظوظ اللاعبين
شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية