توج فريق سيلتك الاسكتلندي اليوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بلقب الدوري الاسكتلندي، بعد الفوز على حساب منافسه فريق هارتيس في الجولة الختامية بالبطولة.

ونجح فريق سيلتك في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف، على حساب منافسه فريق هاتيس، ليتوج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي.

ترتيب سيلتك في الدوري الاسكتلندي

وبفوز سلتيك على فريق هارتيس في مباراة اليوم، يكون رفع رصيده من النقاط إلى 82 نقطة،في المركز الأول بجدول الترتيب.

وفي المقابل توقف رصيد هارتيس عند 80 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسكتلندي، ليفقد فرصة حصد لقب البطولة في النسخة الحالية.

ويعد فريق سلتك أكثر فريق تتويجا بلقب الدوري الاسكتلندي، حيث وصل إلى 56 لقبا بالمسابقة.

والجدير بالذكر أن فريق هارتيس كان يحتاج للتعادل فقط في مباراة اليوم، لحصد لقب الدوري الاسكتلندي، بعد غياب استمر لمدة 60 عاما.

