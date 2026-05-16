الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

اتحاد العاصمة

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

0 1
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

5 1
16:30

كولن

جميع المباريات

"للمرة الـ56".. سلتيك يتوج بلقب الدوري الاسكتلندي بعد الفوز على هارتيس

كتب : يوسف محمد

06:27 م 16/05/2026 تعديل في 06:44 م
    فريق سلتيك (1) (1)
توج فريق سيلتك الاسكتلندي اليوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بلقب الدوري الاسكتلندي، بعد الفوز على حساب منافسه فريق هارتيس في الجولة الختامية بالبطولة.

ونجح فريق سيلتك في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف، على حساب منافسه فريق هاتيس، ليتوج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي.

ترتيب سيلتك في الدوري الاسكتلندي

وبفوز سلتيك على فريق هارتيس في مباراة اليوم، يكون رفع رصيده من النقاط إلى 82 نقطة،في المركز الأول بجدول الترتيب.

وفي المقابل توقف رصيد هارتيس عند 80 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسكتلندي، ليفقد فرصة حصد لقب البطولة في النسخة الحالية.

ويعد فريق سلتك أكثر فريق تتويجا بلقب الدوري الاسكتلندي، حيث وصل إلى 56 لقبا بالمسابقة.

والجدير بالذكر أن فريق هارتيس كان يحتاج للتعادل فقط في مباراة اليوم، لحصد لقب الدوري الاسكتلندي، بعد غياب استمر لمدة 60 عاما.

رؤساء وسياسيون.. أشهر شخصيات شجعت الزمالك
رؤساء وسياسيون.. أشهر شخصيات شجعت الزمالك
أشعل النار فيهم أثناء النوم.. عاطل يصيب زوجته ووالدتها و5 أطفال بحروق في
أشعل النار فيهم أثناء النوم.. عاطل يصيب زوجته ووالدتها و5 أطفال بحروق في
في سوهاج.. خروف مقابل طلب صداقة (صور)
في سوهاج.. خروف مقابل طلب صداقة (صور)
المصري الوحيد.. إنجاز تاريخي ينتظر الونش مع الزمالك
المصري الوحيد.. إنجاز تاريخي ينتظر الونش مع الزمالك
بحضور نجوم الفن.. الجمهور يردد مع أنغام أغنية سيبتلي قلبي- صور
بحضور نجوم الفن.. الجمهور يردد مع أنغام أغنية سيبتلي قلبي- صور

