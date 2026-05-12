يخوض النصر السعودي مباراة قوية أمام نظيره الهلال اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ32 بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

ويحل فريق الهلال ضيفا على النصر اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الأول بارك" معقل فريق النصر.

وقد تحسم مباراة اليوم بين النصر والهلال الفريق الذي سيتوج بلقب الدوري السعودي، ففي حال تمكن النصر من تحقيق الفوز اليوم، سيضمن حصد لقب البطولة بشكل رسمي.

أرقام كريستيانو في مواجهاته أمام الهلال

وسيخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم، مباراته رقم 11 أمام الهلال السعودي، منذ انضمامه للفريق في يناير من عام 2023 في صفقة انتقال حر.

وخاض رونالدو رفقة النصر 10 مباريات أمام الهلال بمختلف المسابقات، حقق الفوز خلالهم في مباراتين فقط، تلقى الهزيمة في 6 لقاءات وحضر التعادل في مباراتين.

وسجل صاحب الـ41 عاما خلال 10 مباريات أمام الهلال، 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

أرقام رونالدو مع النصر خلال الموسم الحالي 2025-2026

وشارك قائد النصر خلال الموسم الحالي رفقة الفريق، في 34 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 28 هدفا وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

