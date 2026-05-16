هدف ملغي وتقدم للأبيض.. ملخص الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

كتب : محمد عبد الهادي

10:04 م 16/05/2026
    أحداث الشوط الأول بين الزمالك واتحاد العاصمة (4)
    أحداث الشوط الأول بين الزمالك واتحاد العاصمة (5)
    أحداث الشوط الأول بين الزمالك واتحاد العاصمة (3)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (1)
    أحداث الشوط الأول بين الزمالك واتحاد العاصمة (6)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (2)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (4)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (6)
    أحداث الشوط الأول بين الزمالك واتحاد العاصمة (2)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (8)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (5)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (9)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (11)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (10)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (13)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (15)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (16)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (17)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (14)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (19)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (18)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (7)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (20)
    أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية (21)

كتب- محمد عبدالهادي:
انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري بتقدم الابيض بهدف دون رد، في اياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة كالتالي:

أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

بدأ اللقاء بهجمة سريعة لصالح اتحاد العاصمة في الدقيقة الأولي، ولكن دفاع الزمالك تدخل عن طريق اللاعب حسام عبدالمجيد وأبعد الكرة بنجاح.

في الدقيقة الثالثة استحوذ الزمالك علي الكرة في منتصف ملعب الضيوف، مما اسفر عن الحصول علي ركلة جزاء للاعب آدم كايد.

في الدقيقة 5 سجل الزمالك هدفه الأول في اللقاء بعد ركلة جزاء سددها عدي الدباغ علي يسار الحارس مسجلا الهدف الأول للزمالك

في الدقيقة 15 سجل الزمالك هدف ثاني عن طريق محمد اسماعيل ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

الدقيقة 19 استحوذ فريق اتحاد العاصمة علي المباراة وحصل علي ضربة ثابتة في منتصف ملعب الزمالك نفذها اللاعب اسلام ميرييلي لكنها مرت أعلي القائم.

وأجري الزمالك أولي تبديلات اللقاء في الدقيقة 29 بخروج الحارس مهدي سليمان بعد شكواه من آلام في الركبة، ليحل بديلا عنه محمد عواد.


الدقيقة 35 شهدت هجمة خطيرة لصالح اتحاد العاصمة تصدي لها الحارس محمد عواد.

رد الزمالك جاء سريعا في الدقيقة 37 بهجمة سريعة لصالح البرازيلي خوان بيزيرا وسدد كرة ارتطمت بمدافع اتحاد العاصمة ولكنها احتسبت تسلل.

الدقيقة 42 سدد لاعب اتحاد العاصمة أحمد الخالدي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدي لها محمد عواد بصعوبة ثم ابعدها الدفاع لخارج الملعب.

ماذا حدث في الشوط الأول بين الزمالك واتحاد العاصمة بـ نهائي الكونفدرالية

الحكم احتسب 8 دقائق وقت بدل ضائع، شهدت اشهار بطاقة صفراء للاعب اسلام ميرييلي لاعب اتحاد العاصمة لتكون البطاقة الأولى في اللقاء وينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

