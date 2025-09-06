لارا السبيري تتوج بذهبية كأس مصر للجمباز فني آنسات 2025 / 2026

حصدت اللاعبة لارا ضياء السبيري، المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة كأس مصر جمباز فني آنسات مرحلة تحت 6 سنوات، والتي أقيمت فعالياتها على الصالة المغطاة بنادي مدينة نصر الرياضي.

وحيث مثلت اللاعبة لارا "نادي النادي" بالبطولة، وقدمت أداءً متميزا، جعلها تتمكن من التتويج بالمركز الأول، وحصد الميدالية الذهبية، في أولى مشاركاتها الرسمية المحلية.

ويشرف على تدريب لارا السبيري، صاحبة الميدالية الذهبية في كأس مصر للجمباز، كل من كابتن يوسف جمال وكابتن مريم صابر، اللذان قاداها إلى منصات التتويج للموسم الرياضي– 2025 _ 2026 تحت قيادة المدير الفني كابتن أحمد منير.