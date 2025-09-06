مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

1 0
20:00

تونس - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

1 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

2 0
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

0 5
19:00

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

1 2
21:45

المجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سان مارينو

0 6
21:45

البوسنة والهرسك

جميع المباريات

إعلان

لارا السبيري تتوج بذهبية كأس مصر للجمباز فني آنسات 2025 / 2026

09:11 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لارا السبيري تتوج بذهبية كأس مصر للجمباز
  • عرض 4 صورة
    لارا السبيري تتوج بذهبية كأس مصر للجمباز
  • عرض 4 صورة
    لارا السبيري تتوج بذهبية كأس مصر للجمباز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

حصدت اللاعبة لارا ضياء السبيري، المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة كأس مصر جمباز فني آنسات مرحلة تحت 6 سنوات، والتي أقيمت فعالياتها على الصالة المغطاة بنادي مدينة نصر الرياضي.

وحيث مثلت اللاعبة لارا "نادي النادي" بالبطولة، وقدمت أداءً متميزا، جعلها تتمكن من التتويج بالمركز الأول، وحصد الميدالية الذهبية، في أولى مشاركاتها الرسمية المحلية.

ويشرف على تدريب لارا السبيري، صاحبة الميدالية الذهبية في كأس مصر للجمباز، كل من كابتن يوسف جمال وكابتن مريم صابر، اللذان قاداها إلى منصات التتويج للموسم الرياضي– 2025 _ 2026 تحت قيادة المدير الفني كابتن أحمد منير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لارا السبيري كأس مصر للجمباز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)