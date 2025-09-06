مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

المجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سان مارينو

- -
21:45

البوسنة والهرسك

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

جميع المباريات

"من المروع رؤية الأطفال يمرون بهذا".. مدرب إيطاليا يتحدث عن مواجهة الكيان الصهيوني

02:12 م السبت 06 سبتمبر 2025
background

كتبت-هند عواد:

تحدث جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن مواجهة الكيان الصهيوني، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال جينارو جاتوزو في تصريحات عبر شبكة "راي سبورت": "اللعب ضدهم محرج للغاية في هذه اللحظة، خاصةً بعد دعوات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا لإيقافهم بسبب الوضع في غزة".

وأضاف: "أنا رجل سلام، ومن المروع رؤية المدنيين والأطفال يمرون بهذا، نحن ببساطة غير محظوظين لوجودهم في مجموعتنا، لا يمكننا فعل الكثير حيال ذلك، ما نراه مؤلم، هذا كل ما أستطيع قوله".

واختتم تصريحاته: "الجميع يعلم أنني أحب الفريق الذي يقاتل بشراسة، لأنه من الممكن ارتكاب الأخطاء، لكن الأمر يتطلب اتخاذ السلوك الصحيح، الآن نستعد لمباراة الإثنين".

جدير بالذكر أن منتخب إيطاليا حقق الفوز على إستونيا، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، في اللقاء الرسمي الأول لجاتوزو.

جينارو جاتوزو مدرب إيطاليا إيطاليا وإسرائيل مباراة إيطاليا والكيان الصهيوني
