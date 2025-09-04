مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

تصفيات كأس العالم 2026.. مواعيد مباريات اليوم الخميس

01:51 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

نتائج مباريات اليوم

كتب- محمد عبدالهادي:

تقام اليوم الخميس، الموافق 4 سبتمبر، العديد من المباريات الهامة لعدد من المنتخبات، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويأتي على رأس مباريات اليوم، مواجهة منتخب الجزائر مع بوتسوانا، ولقاء تونس مع ليبيريا، وذلك ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباريات يوم الخميس المتنوع:

تصفيات أوروبا كأس العالم 2026:

كازاخستان ضد ويلز 3:45 مساء

جورجيا ضد تركيا: 09:45 مساء

ليشتنشتاين ضد بلجيكا 09:45 مساء

بلغاريا ضد إسبانيا 09:45 مساء

لوكسمبورج ضد إيرلندا الشمالية 09:45 مساء

سلوفاكيا ضد ألمانيا 09:45 مساء

هولندا ضد بولندا 10:00 مساء

ليتوانيا ضد مالطا 10:00 مساء

تصفيات أفريقيا لكأس العالم:

موريشيوس ضد كاب فيردي 04:00 مساء

تشاد ضد غانا 04:00 مساء

أنجولا ضد ليبيا 07:00 مساء

ساوتومي ضد غينيا الأستوائية 07:00 مساء

مالي ضد جزر القمر 10:00 مساء

الجزائر ضد بوتسوانا 10:00 مساء

الكاميرون ضد إي سواتيني 10:00 مساء

السنغال ضد السودان 10:00 مساء

تونس ضد ليبيريا .. 10:00 مساء

مباريات ودية:

السعودية ضد مقدونيا الشمالية 06:00 مساء

