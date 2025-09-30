مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقناة الناقلة

بيراميدز يخوض تدريبه الأول في رواندا استعدادا لمواجهة الجيش

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف المنافسات اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر.

ومن أبرز مواجهات اليوم، مواجهة ريال مدريد أمام كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا، وليفربول أمام غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

كايرات ألماتي ضد ريال مدريد - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

أتالانتا ضد كلوب بروج - 7:45 مساء - بي إن سبورت 8

أتلتيكو مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

تشيلسي ضد بنفيكا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 6

إنتر ميلان ضد سلافيا براغ - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

بودي جليمت ضد توتنهام - 10:00 مساء - بي إن سبورت 9

غلطة سراي ضد ليفربول - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

أولمبيك مارسيليا ضد أياكس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 7

أيه أي بافوس ضد بايرن ميونخ - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

السد ضد الشارقة - 7:00 مساء - الكأس 5

الاتحاد ضد شباب الأهلي - 9:15 مساء - الكأس 5