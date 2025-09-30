مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

7 0
02:00

كاليدونيا الجديدة - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

0 0
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

- -
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

01:46 ص 30/09/2025
تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف المنافسات اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر.

ومن أبرز مواجهات اليوم، مواجهة ريال مدريد أمام كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا، وليفربول أمام غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

كايرات ألماتي ضد ريال مدريد - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

أتالانتا ضد كلوب بروج - 7:45 مساء - بي إن سبورت 8

أتلتيكو مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

تشيلسي ضد بنفيكا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 6

إنتر ميلان ضد سلافيا براغ - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

بودي جليمت ضد توتنهام - 10:00 مساء - بي إن سبورت 9

غلطة سراي ضد ليفربول - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

أولمبيك مارسيليا ضد أياكس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 7

أيه أي بافوس ضد بايرن ميونخ - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

السد ضد الشارقة - 7:00 مساء - الكأس 5

الاتحاد ضد شباب الأهلي - 9:15 مساء - الكأس 5

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

