موعد مباراة ليفربول وغلطة سراي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يلاقي ليفربول نظيره التركي غلطة سراي، اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا موسم 2026/2025.

موعد مباراة ليفربول وغلطة سراي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وسوف تقام المباراة على الأراضي التركية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول و غلطة سراي

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 1".

يذكر أن فريق ليفربول فاز على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.