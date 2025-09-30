مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
21:15

شباب الأهلي

جميع المباريات

موعد مباراة ليفربول وغلطة سراي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

12:21 ص 30/09/2025

ليفربول

يلاقي ليفربول نظيره التركي غلطة سراي، اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا موسم 2026/2025.

موعد مباراة ليفربول وغلطة سراي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وسوف تقام المباراة على الأراضي التركية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول و غلطة سراي

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 1".

يذكر أن فريق ليفربول فاز على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك:



