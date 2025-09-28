مدرب الأهلي المرتقب يظهر في مدرجات الدوري البولندي

شهدت مباراة بوجون شتشيتسين أمام ليجيا وارسو في الجولة العاشرة من الدوري البولندي تواجد المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج، المرشح لقيادة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو.

ورصدت عدسات الكاميرات المتواجدة بالمباراة المدرب صاحب الـ50 عاماً في مدرجات الملعب، وسط أنباء متزايدة عن دخوله في مفاوضات متقدمة مع نادي بوجون شتشيتسين لتولي تدريب الفريق بعقد يمتد لثلاث سنوات، في الوقت الذي ارتبط فيه اسمه بشكل وثيق مع الأهلي المصري، الذي يقوده حالياً عماد النحاس بشكل مؤقت.

يُذكر أن توماسبيرج رحل عن تدريب نادي ميتييلاند الدنماركي في سبتمبر الجاري رغم نتائجه الإيجابية، إذ توّج بالدوري الدنماركي موسم 2023-2024، كما أشرف خلال تلك الفترة على تدريب إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي.

اقرأ أيضًا:

استبعاد 6 لاعبين بينهم نجم.. مصدر يكشف ملامح قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

آخرهم توماسبيرج.. كم مدربًا فاوضهم الأهلي بعد رحيل خوسيه ريبيرو؟