جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو على ريال مدريد

فاز فريق أتلتيكو مدريد على ظهير الريال بخماسية مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وظل الريال في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، لكن يتبقى لبرشلونة صاحب المركز الثاني وصاحب الـ16 نقطة، مباراة يخوضها ضد ريال سوسيداد غدا الأحد.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1. ريال مدريد - 18 نقطة - 7 مباريات

2. برشلونة - 16 نقطة - 6 مباريات

3. فياريال - 13 نقطة - 6 مباريات

4. أتليتيكو مدريد - 12 نقطة - 7 مباريات

5. إسبانيول - 12 نقطة - 7 مباريات

6. خيتافي - 11 نقطة - 7 مباريات

7. إلتشي - 10 نقاط - 6 مباريات

8. أتلتيك بيلباو - 10 نقاط - 6 مباريات

9. ريال بيتيس - 9 نقاط - 6 مباريات

10. ألافيس - 8 نقاط - 7 مباريات

11. فالنسيا - 8 نقاط - 6 مباريات

12. إشبيلية - 7 نقاط - 6 مباريات

13. أوساسونا - 7 نقاط - 6 مباريات

14. رايو فاييكانو - 5 نقاط - 6 مباريات

15. سيلتا فيجو - 5 نقاط - 6 مباريات

16. ليفانتي - 5 نقاط - 7 مباريات

17. ريال سوسيداد - 5 نقاط - 6 مباريات

18. ريال مايوركا - 5 نقاط - 7 مباريات

19. ريال أوفييدو - 3 نقاط - 6 مباريات

20. جيرونا - 3 نقاط - 7 مباريات