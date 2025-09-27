مباريات الأمس
تحديد منافس الزمالك في كأس الكونفدرالية

كتب : مصراوي

05:52 م 27/09/2025

شعار نادي الزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منافسه ديكاداها الصومالي في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

ووصل فريق ديكاداها الصومالي إلى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تخطي نظيره الزمالة السوداني في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز ديكاداها بهدف دون رد ذهابا، بينما انتصر الزمالة السوداني بهدفين مقابل هدف إيابا، لكن قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين حسمت الأمور.

موعد مباراة الزمالك وديكاداها

ويلاقي الزمالك نظيره السوداني في لقاء الذهاب أحد أيام 17 أو 18 أو 19 أكتوبر، بينما يقام لقاء العودة داخل الأرض أحد أيام 24 أو 25 أو 26.

الزمالك أخبار الزمالك منافس الزمالك ديكاداها ديكاداها الصومالي موعد مباراة الزمالك وديكاداها

