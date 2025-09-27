نجم ليفربول يحصل على زيادة في راتبه بنسبة 360%.. ما القصة؟

استقر أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كريستال بالاس.

موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول

ويواجه ليفربول نظيره كريستال بالاس عند الخامسة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام كريستال بالاس

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة كريستال بالاس بالتشكيل التالي

ـ حراسة المرمى: أليسون بيكر.

ـ خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

ـ خط الوسط: ريان جرافنبرج، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

ـ خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ألكسندر إيزاك.

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ليفربول يتصدر قبل المباراة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

