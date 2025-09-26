كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة عن تطورات جديدة في قصة انفصال ماتايس دي ليخت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وزوجته آنِكي.

وبحسب صحيفة Realityfbi، فإن دي ليخت صاحب الـ26 عاماً أصبح منزعجاً بالمحتوى "الروحي المبالغ فيه" الذي تنشره زوجته آنِكي، رغم أنهما ما زالا رسمياً على ذمة الزواج.

وحسب تقارير صحيفة هولندية لـ DenD فإن الثنائي احتفلا بزفافهما في الصيف، لكن لم يستكمل الحفل بشكل مفاجئ، ليقرر دي ليخت السفر إلى بربادوس بمفرده بعد أن قضى أسبوعاً وحيداً في إيبيزا، وهو ما أثار الجدل حول انفصالهما.

وأشارت التقارير إلى أن توتر العلاقة بين الطرفين جاء نتيجة lifestyle خاص بآنِكي، إذ تدير علامة تجارية تحمل طابع روحي وتنشر باستمرار على حسابها على الإنستجرام صوراً للبلورات وبطاقات التاروت واقتباسات محفزة.

وخلال هذا الأسبوع، شاركت آنِكي متابعيها بعبارة تقول: "أحياناً يأخذك الكون في رحلة لم تكن تعلم أنك بحاجة إليها، ليمنحك كل ما تريده ثق بالخطة".

كما أطلقت مؤخراً بودكاست بعنوان "Annie’s Alchemia" تتحدث فيه عن كل ما يتعلق بالروحانيات، وكشفت في إحدى الحلقات عن خوضها أول تجربة "مراسم الكاكاو"، التي تعتمد على شرب كاكاو خاص من أجل تغذية العقل والقلب.