"أخذ رأي عائلته".. تطور جديد في تولي لبرونو لاجي تدريب الأهلي

كتب - محمد القرش:

طرأت تطورات جديدة على مفاوضات النادي الأهلي مع المدرب البرتغالي برونو لاجي، من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لـ "رودي جاليتي" الصحفي لموقع "team talk"، فإن الأهلي قدم عرضا رسميا لبرونو لاجي لتولي تدريب فريق الكرة.

وأوضح الصحفي أن المدرب البرتغالي اجتمع بمسؤولي المارد الأحمر أمس الخميس، عن طريق مكالمة فيديو.

واختتم الصحفي أن برونو أخذ رأي عائلته والتي أبدت انفتاحها على هذه الخطوة وخوض التجربة في مصر، لكن المفاوضات المالية لا تزال جارية.

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

