ترامب يتحرك لمنع استبعاد إسرائيل من مونديال 2026

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منع حظر مشاركة إسرائيل في كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بعد مطالبة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كلًّا من الفيفا واليويفا بتعليق عضوية الدولة العبرية على خلفية جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات لصحيفة "ذا أثلتيك": "سنعمل بشكل كامل على إيقاف أي محاولة تهدف إلى حرمان المنتخب الإسرائيلي من المشاركة في كأس العالم".

تخوض إسرائيل خلال الفترة الحالية تصفيات كأس العالم 2026، إذ تحتل المركز الثالث في مجموعتها الأوروبية المؤهلة للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر إجراء قرعة المونديال في واشنطن يوم 5 ديسمبر المقبل.

وسبق للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن تقدّم بمذكرات رسمية للفيفا في مؤتمريه السنويين 2024 و2025 مطالباً بتعليق عضوية إسرائيل.

ورغم عدم صدور قرار بالاستبعاد حتى الآن، فتح الفيفا تحقيقين ضد الاتحاد الإسرائيلي، الأول حول مشاركة فرق من مستوطنات الضفة الغربية في المسابقات المحلية، والثاني بخصوص شكاوى تتعلق بالتمييز.

بينما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الذي انضمت إليه إسرائيل منذ 1994 بعد طردها من الاتحاد الآسيوي عام 1974، فقد قرر في أكتوبر 2024 منع إقامة أي مباريات على الأراضي الإسرائيلية حتى إشعار آخر.

المطالبات بتعليق إسرائيل أعادت للأذهان سابقة إيقاف روسيا عام 2022 بعد غزو أوكرانيا، إذ تم استبعاد منتخبها وأنديتها من جميع المسابقات الدولية.

في حال صدور قرار الحظر من الفيفا واليويفا، فإن ذلك سيعني حرمان المنتخبات والأندية الإسرائيلية من المشاركة في:

تصفيات ونهائيات كأس العالم، البطولات الأوروبية للمنتخبات "اليورو ودوري الأمم"، المسابقات القارية للأندية "دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر".

يُذكر أن فريق مكابي تل أبيب يشارك حالياً في الدوري الأوروبي هذا الموسم، إذ يواجه أندية كبرى مثل ليون الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي