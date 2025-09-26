موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي والقناة الناقلة

"الأسوأ".. هجوم قوي من مصطفى محمد على مدربه السابق في نانت

يلتقي نادي النصر بنظيره الاتحاد اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

جدول ترتيب النصر والاتحاد في الدوري

ويدخل النصر اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، ويدخل الاتحاد اللقاء في المركز الثاني متساويا في النقاط بينما يتفوق النصر بفارق الأهداف.

القناة الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

وتذاع المباراة خلال قنوات "الثمانية" السعودية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، وتنقل المباراة عبر قناة "الثمانية 1".