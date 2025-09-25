"الأسوأ".. هجوم قوي من مصطفى محمد على مدربه السابق في نانت

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي إنترناسونال البرازيلي، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز وريفربليت الأرجنتيني، والذي ارتبط اسمه بالأهلي في الأيام الماضية.

وارتبط اسم المدرب الأرجنتيني خلال الأيام الماضية، بتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق.

ووقع المدرب الأرجنتيني رامون دياز على عقد مع الفريق إنترناسيونال البرازيلي، حتى ديسمبر من العام المقبل 2026 ومعه نجله إيميليانو في الجهاز المعاون له.

والجدير بالذكر أن رامون دياز، كان قد تولى القيادة الفنية لفريق بيراميدز خلال الفترة من فبراير 2019 حتى مايو من العام ذاته.

