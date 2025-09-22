كتب - يوسف محمد:

أكد وائل جمعة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن ضعف فرصة محمد صلاح في التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم، تأتي نظرا لعدم حصوله على دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع الريدز.

ويتواجد محمد صلاح، ضمن قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية، في الحفل المقام حاليا على مسرح "شاتليه"، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال جمعة، في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "محمد صلاح ليس بعيدا، عن التتويج بجائزة الكرة الذهبية البالون دور، لكن المشكلة أنه توج بلقب الدوري الانجليزي فقط، هذا ما يصعب موقفه".

وأضاف: "الجائزة تعتمد بشكل أساسي على الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن في النهاية الجائزة هي اللي خسرت صلاح".

واختتم جمعة تصريحاته: "صلاح نجح في تقديم تاريخا كبيرا، وبالنسبة لي هو أفضل لاعب عربي في التاريخ، والاختيار للفوز بالجائزة يدخل فيه عوامل سياسية وجغرافية ودينية".

