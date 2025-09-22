"سياسية ودينية".. تصريحات قوية من وائل جمعة حول عدم تتويج صلاح بالكرة الذهبية

دقائق قليلة تفصلنا عن الإعلان، عن صاحب الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم بالعالم، وهى جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2025، المقامة حاليا على مسرح شاتليه بباريس.

ويعد النجم الإسباني الشاب عثمان ديمبيلي، من أبرز المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2025، في ظل المستوى الكبير، الذي ظهر به اللاعب رفقة برشلونة خلال الموسم الماضي.

قيمة جائزة الكرة الذهبية

وقيمة الكرة الذهبية طبقا للعديد من التقارير، تبلغ قيمتها على مبلغ 3000 يورو، مما يعني أن المتوج بها لا يحصد على الكثير من الأموال، نظيره هذه الجائزة، خاصة وأن الجائزة لا تصنع من الذهب الصافي.

وكلن لامين يامال وقع عقد جديدًا مع برشلونة، منذ فترة قليلة، جعله ضمن الأعلى أجرا، ووفقا لصحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية ، فأن عقد لامال الجديد مع برشلونة ينتهي في 2031.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن لامال يحصل على راتب سنوي يقدر بحوالي 16 مليون يورو سنويًا، ما يعادل حوالي 320 ألف يورو أسبوعيًا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، إن دخل يامال السنوي من الممكن أن يصل في الفترة المقبلة، إلى إلى 40 مليون يورو سنويا، بإضافة جميع المكافأت الخاصة بالظهور والأداء، ولكن ذلك قبل خصم الضرائب من اللاعب.

وتبلغ قيمة ثروة لامين يامال نجم برشلونة، قبل أن يقوم بتوقيع عقده الجديد مع النادي، ما بين 5 إلى 8 مليون يورو.

