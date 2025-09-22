ملخص حفل الكرة الذهبية.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب .. ومحمد صلاح رابعًا
كتب : مصراوي
فاز اللاعب الفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية 2025 كأفضل لاعب بالعالم بعد موسم مميز مع فريقه ومنتخب بلاده.
ترتيب اللاعبين في حفل الكرة الذهبية البالون دور 2025
1- عثمان ديمبيلي.
2- لامين يامال.
3- فيتينيا.
4- محمد صلاح.
5- رافينيا.
6- أشرف حكيمي.
7- كيليان مبابي.
8- كول بالمر.
9- جيانلويجي دوناروما.
10- نونو مينديز.
11- بيدري
12- خفيتشا كفاراتسخيليا
13 - هاري كين
14- ديزيري دوي
15- فيكتور جيوكيريس
16- فينيسيوس جونيور
17- روبرت ليفاندوفسكي
18- سكوت ماكتومناي
19- جواو نيفيز
20- لاوتارو مارتينيز
21- سيرهو جيراسي
22- أليكسس ماك أليستر
23- جود بيلينجهام
24- فابيان رويز
25- دينزل دومفريس
26- إيرلينج هالاند
27- ديكلان رايس
28- فيرجيل فان دايك
29- فلوريان فيرتز
30- مايكل أوليز
جوائز حفل الكرة الذهبية 2025
-جائزة الكرة الذهبية للرجال : عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)
- جائزة الكرة الذهبية للسيدات: أيتانا بونماتي (برشلونة)
- جائزة كوبا للرجال: أفضل لاعب شاب: لامين لامال (برشلونة)
- جائزة كوبا للسيدات: أفضل لاعبة شابة: فيكي لوبيز (برشلونة)
- جائزة ياشين للرجال: جيانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي)
- جائزة ياشين للسيدات: هانا هامبتون (منتخب إنجلترا)
- جائزة كرويف للرجال:
-أفضل مدرب لفريق رجال لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)
- جائزة كرويف للسيدات:
أفضل مدرب لفريق سيدات: سارينا فيجمان (منتخب إنجلترا)
- أفضل ناد رجالي: باريس سان جيرمان
- أفضل ناد نسائي: أرسنال
- جائزة جيرد مولر للرجال: أفضل هداف للرجال - فيكتور جيوكيريس (أرسنال)
- جائزة جيرد مولر للسيدات: أفضل هدافة للسيدات - إيفا بايور (برشلونة)
