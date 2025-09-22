مباريات الأمس
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

أكثر اللاعبين حصدا للكرة الذهبية عبر التاريخ

11:40 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
كتب - محمد القرش:

سيطر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي على قائمة أكثر اللاعبين حصدا لجائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية" عبر التاريخ.

وحصدها ميسي في 8 مناسبات، متفوقا على أقرب منافسيه كريستيانو رونالدو الذي فاز بها 5 مرات.

وللمرة الثانية على التوالي منذ عام 2003، يغيب الثنائي الأكثر حصدا للكرة الذهبية، ميسي وكريستيانو، عن المرشحين لحصد الجائزة الفردية الأغلى في العالم.

أكثر اللاعبين حصدا للكرة الذهبية

1. ليونيل ميسي - 8

2. كريستيانو رونالدو - 5

3. يوهان كرويف - 3

4. ميشيل بلاتيني - 3

5. مارك فان باستن - 3

6. رونالدو الظاهرة - 2

7. دي ستيفانو - 2

8. فرانز بكنباور - 2

ويقام حفل الكرة الذهبية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

اقرأ أيضًا:

ماذا يحصد الفائز بجائزة الكرة الذهبية؟

6 للرجال ومثلها للسيدات.. الجوائز المقدمة في حفل الكرة الذهبية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

