أكثر اللاعبين حصدا للكرة الذهبية عبر التاريخ

قبل حفل اليوم.. الفائزون بالكرة الذهبية آخر 10 أعوام

كتب - محمد القرش:

سيطر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي على قائمة أكثر اللاعبين حصدا لجائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية" عبر التاريخ.

وحصدها ميسي في 8 مناسبات، متفوقا على أقرب منافسيه كريستيانو رونالدو الذي فاز بها 5 مرات.

وللمرة الثانية على التوالي منذ عام 2003، يغيب الثنائي الأكثر حصدا للكرة الذهبية، ميسي وكريستيانو، عن المرشحين لحصد الجائزة الفردية الأغلى في العالم.

أكثر اللاعبين حصدا للكرة الذهبية

1. ليونيل ميسي - 8

2. كريستيانو رونالدو - 5

3. يوهان كرويف - 3

4. ميشيل بلاتيني - 3

5. مارك فان باستن - 3

6. رونالدو الظاهرة - 2

7. دي ستيفانو - 2

8. فرانز بكنباور - 2

ويقام حفل الكرة الذهبية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

