ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق، حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المقرر انطلاقه اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً على مسرح "شاتليه" بفرنسا.

وتترقب جماهير الكرة المصرية بشكل كبير، حفل الكرة الذهبية ليس لتشجيع أحد النجوم الأوروبين، لكنهم يتابعون الحفل على أمل أن يشاهدون النجم المصري محمد صلاح ملكا متوجا بجائزة الأفضل في العالم، على مسرح "شاتليه" اليوم بفرنسا.

وكانت مجلة فرانس فوتبول، أعلنت في وقت سابق عن قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية، التي شهدت تواجد قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول محمد صلاح ضمن القائمة، بعد المستوى الكبير الذي قدمه مع الريدز في كافة البطولات خلال الموسم الماضي.

وهذه هى المرة السادسة، التي يتم خلالها ترشيح قائد المنتخب الوطني للفوز بالكرة الذهبية أفضل لاعب، لكنه لم يتمكن من حصد الجائزة من قبل، كان المركز الأفضل له بالجائزة الحصول على المركز الخامس في مرتين، عامي (2019، 2021).

وجاء ترتيب صلاح في جائزة الكرة الذهبية خلال السنوات الماضية كالتالي:

1- عام 2018، احتل المركز السادس.

2- عام 2019، احتل المركز الخامس.

3- عام 2021، احتل المركز السابع.

4- عام 2022، احتل المركز الخامس.

5- عام 2023، احتل المركز الـ 11.

